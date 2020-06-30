В результаті ДТП на Тернопільщині дві людини загинули та четверо травмованих

Чотири ДТП, в яких загинули двоє людей, а четверо травмувалися, зареєстрували правоохоронці на дорогах Тернопільської області минулими вихідними.

27 червня на повороті до села Стриївка Збаразького району перекинулось таксі. Керував транспортним засобом марки ВАЗ-21015 46-річний житель району.

Аварія трапилася на автодорозі Збараж-Стриївка близько 9:00. За попередньою інформацією, водій автомобіля не впорався з керуванням, з'їхав в кювет та перекинувся. Кермувальник отримав травми несумісні з життям.

У неділю, 28 червня, на перехресті доріг Тернопіль-Львів-Рава-Руська та об'їзд Тернополя не розминулися Toyota Corolla та автопоїзд в складі сідлового тягача DAF.

В результаті удару до лікарні з забоями, переломами та кровотечею госпіталізували водія та пасажира з іномарки.

Ще одна автопригода того дня сталася в селі Лосятин Кременецького району. Водій автомобіля Audi A4 на автодорозі Почаїв-Тернопіль не впорався з керуванням та злетів в кювет.

До лікарні з травмою хребта потрапив пасажир іномарки. У водія відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.

30 червня о 3 нночі на автодорозі в селі Лішня Кременецького району59-річний водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та врізався в дерево.

Його з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні, а от пасажир іномарки від отриманих травм загинув на місці події.

По усіх автопригодах триває слідство.