Відкинуло у розвитку на понад 20 років. Через війну в Україні значно зріс рівень бідності

Близько 20 мільйонів українців опинилися за межею бідності через повномасштабне вторгнення Росії. Це майже 67% населення країни. Такі невтішні дані озвучили у Інституті демографії та соцдосліджень імені Птухи. Менш катастрофічні оцінки Світового Банку, за їхніми підрахунками понад 24% людей в Україні живуть за межею бідності. То що відбувається з добробутом українців, з’ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

Повернення до 2001 року

Україна втратила понад 20 років у розвитку внаслідок повномасштабної війни та повернулася до рівня бідності 2001 року. Про таке в ефірі Українського Радіо розповіла завідувачка відділу Інституті демографії та соцдосліджень імені Птухи Людмила Черенько. “У 2001 році за критерієм того, хто споживає нижче за прожитковий мінімум у фактичних цінах, було 69% населення, а у 2021 році — 39%, тобто був певний прогрес. І хоча були серйозні коливання, але ми підійшли до великої війни з дуже гарними показниками рівня життя. COVID-19 і повʼязані з ним карантинні обмеження нас не вибили й перед початком війни ми перебували в гарній динаміці. Можливо, саме тому війна нас не вибила критично", — пояснила Людмила Черенько.

Від 24% до 67%

За її словами, у 2022-2023 через повномасштабне вторгнення Росії державну статистику про рівень життя українців майже не збирали, тож всі підрахунки за цей час соціологи моделюють. Так, за змодельованим даними фахівців Інституту, торік бідними в України були 60% населення, а а цьогоріч — 67%. Традиційно найвищі показники бідності в селах та у молодих родин з дітьми. Як пояснила Черенько, для визначення рівня бідності від 2014 року застосовують не офіційно затверджений прожитковий мінімум, а прожитковий мінімум у фактичних цінах ринку, який приблизно вдвічі перевищує офіційний. Тобто бідними, відповідно до оцінок фахівців Інституту демографії, є люди які живуть на менш ніж 5 тисяч гривень на місяць. У Світового банку інші оцінки рівня бідності українців. Відповідно до них, через війну наша країна зіткнулася зі зростанням бідності з 5,5% до 24,2% у 2022 році, що призвело до потрапляння у скрутне фінансове становище іще 7,1 мільйона людей. Світовий банк зараховує Україну до країн, де бідною вважають людину, яка живе на менш ніж 5,5 доларів на день (близько 210 гривень за поточним курсом). Тобто бідними є люди, які живуть на менш ніж 6 тисяч гривень на місяць.

Рівень безробіття знижується

Щоправда, є і втішні новини. Рівень безробіття, який зріс через повномасштабне вторгнення Росії, почав знижуватися цьогоріч. За оцінками віцепрем’єр-міністра — Міністра економіки Юлії Свириденко, до кінця року має становити 19%. Торік, за даними Національного Банку, рівень безробіття в Україні сягнув 21,1%. І це — максимальний показник із 2010 року. За прогнозом НБУ, рівень безробіття поступово скорочуватиметься: до 16,9% і 14,4% у 2024 та 2025 роках. Цьому насамперед сприятиме відновлення економічної активності.