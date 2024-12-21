Трагічна ДТП у Кременецькому районі: загинуло немовля

Поліцейські з’ясовують обставини трагічної ДТП у Кременецькому районі, внаслідок якої загинуло немовля. Аварія сталась у суботу, 21 грудня, близько 10:00 у селі Старий Почаїв. Попередньо встановлено, що 32-річний житель району, керуючи автомобілем «Chrysler Raw Van», не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги та врізався у бетонні плити.

У транспортному засобі перебувала сім’я: чоловік, дружина та їхній чотиримісячний син. Внаслідок аварії немовля померло в лікарні від отриманих травм. Подружжя також зазнало тілесних ушкоджень.

Правоохоронці проводять слідчі дії для з’ясування всіх деталей ДТП.

Наразі вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від трьох до восьми років.