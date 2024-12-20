На Борщівщині конфлікт між чиновниками закінчився травмами

На Тернопільщині під час вуличного конфлікту постраждав голова Мельнице-Подільської громади. 56-річний посадовець звернувся до районної лікарні з травмою голови та гематомами.

Лікарі одразу повідомили про це поліцію.

За попередньою інформацією, непорозуміння на вулиці переросло в сутичку, у якій, як з’ясувалося, взяв участь місцевий депутат. Саме його правоохоронці вважають причетним до нанесення тілесних ушкоджень.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Зараз тривають слідчі дії: встановлюють свідків, очевидців та з’ясовують усі деталі інциденту.

Що ж стало причиною конфлікту між представниками місцевої влади – службові справи чи особисті непорозуміння – стане відомо після проведення всіх необхідних експертиз.