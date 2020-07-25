Свято випускників у Тернополі таки відбудеться

Загальноміське свято «Випускник 2020» відбудеться у Тернополі 31 липня. Відповідне рішення прийнято 24 липня на засіданні міського оперативного штабу.

Тернопільські випускники, як і минулого року, пройдуть пішою ходою через усе місто, проте з дотриманням карантинних вимог. Вручення атестатів, грамот і нагород відбудеться на центральному стадіоні.

Начальник Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Сергій Осадця назвав умови та вимоги щодо проведення урочистостей: обов’язкове дотримання маскового режиму; дотримання дистанції 1,5 м. між учасниками ходи; кожен заклад повинен визначити відповідальну особу за дотриманням карантинних вимог до 28 липня; забезпечення дистанції між школами не менше 5 м.; учасники ходи при собі повинні мати антисептичні засоби тощо.