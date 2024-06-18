У Тернополі навчатимуть давній техніці вишивки

В рамках проєкту "Історія давнього стібка", відбудеться зустріч учасників проєкту з темою "Майстер-клас з техніки низинка" за мотивами жіночої сорочки (станок) з села Пищатинці Чортківського району (Борщівщина), поч. ХХ ст. із фондів Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Коли? 20 черня о 14 год. Де? актова зала Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Ціна? Вхідний квиток у музей (60 грн).

Організатори Тернопільський обласний краєзнавчий музей, Громадська організація "Школа борщівської народної сорочки", Під керівництвом професіоналів з Громадської організації "Школа борщівської народної сорочки" ми розглянемо нову техніку вишивки. Низь (низинка, низзя) – один з найвідоміших в українській вишивці рахунковий шов. Базою для низинки є техніка “вперед голку”, а саме вишивання виконуються зі споду (з вивороту). Сама назва низь й спричинена тим, що шов вишивається знизу полотна. Низь створює чіткі діагональні лінії, тому її візерунки дуже геометричні і характерні на відміну від хрестика