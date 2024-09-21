У Тернополі обговорили актуальні проблеми та кращі практики впровадження соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб та вразливих верств населення

У Тернополі відбувся І Форум "Соціальна сфера в умовах війни: виклики та перспективи, кращі практики для громад Тернопільської області".

Захід зібрав представників органів місцевого самоврядування, державної влади, працівників соціальної сфери та недержавного сектору.

До учасників заходу з вітальним словом звернувся заступник начальника ОВА Віктор Устенко.

"Наша спільна робота є надзвичайно важливою, адже від неї залежить підтримка внутрішньо переміщених осіб та вразливих верств населення. Ми зобов'язані консолідувати зусилля всіх дотичних до соціальної сфери організацій, щоб забезпечити належну підтримку тим, хто постраждав від війни", — зазначив Віктор Устенко.

Метою форуму є створення платформи для обміну досвідом та обговорення викликів й перспектив розвитку соціальних послуг в умовах повномасштабної війни.

Учасники дискутували про актуальні проблеми та кращі практики впровадження соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб та вразливих верств населення, які і є безпосередньою частиною соціальної сфери.

В умовах війни зростає потреба в нових соціальних послугах для підтримки населення, особливо сімей військовослужбовців та родин загиблих героїв. Однією з таких послуг є психологічна реабілітація, яку в Тернопільській громаді надає благодійний фонд "Карітас". Ця підтримка є важливою для відновлення психоемоційного стану людей, які пережили важкі втрати.

Тернопільська громада активно впроваджує концепцію безбар'єрного середовища, аби забезпечити доступність для людей з інвалідністю до державних установ та адмінбудівель.

Форум є частиною проєкту "Підтримка спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації внутрішньо переміщених осіб", що реалізується за фінансування Агентства ООН у справах біженців в Україні.