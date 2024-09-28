Вісімнадцять молодих гуртів у Тернополі змагатимуться за звання кращого

Легендарний музичний конкурс Koza Music Battle, що минулоріч тріумфально повернувся після трьох років перерви, оголосив учасників дев’ятого сезону. Хто змагатиметься у Тернополі за звання кращого молодого гурту України та змогу виступити на фестивалі Atlas у Києві?

На конкурс цьогоріч надійшло 95 заявок. Найбільше – з Києва (43), Львова (13), практично усіх обласних центрів вільної України, а також Снятина, Стрия, Кременчука, Слов’янська, Броварів, Вільногірська, Фастова, Збаража та села Корючинці. Якщо минулого року Тернопіль був представлений розмаїто, то тепер поборотися за приз виявили бажання лише два проєкти. Більшість конкурсантів почала роботу у 2023 році, 7 аплікантів заявили про себе як музикантів чи свої музичні проєкти лише цьогоріч. Традиційно, найпопулярнішим музичним жанром виявився рок і всі його відтінки, а також панк і метал. Серед «екзотичних» - гастропанк, піано-бард, індіджаз та yuvicore.

Враженнями від відбору ділиться голова Koza Music Battle 2024, музикант, oрганізатор фестивалів Ярослав Качмарський:

- Знову мав за честь в складі експертної комісії відбирати конкурсантів для Koza Music Battle. У порівнянні з минулими роками було значно важче та цікавіше – більше класних гуртів, більше різноманіття, вищий рівень всього. Майже зник патріотичний фаст-фуд, що підтверджує стагнацію байрактар-кору. Шкода, що так мало учасників з Тернополя. Хочеться взяти майже всіх, але на жаль є часові та фінансові обмеження, тому хто не попадає цього року – не здавайтеся, розвивайтеся. Дякую вам за музику!

Учасниками Koza Music Battle 2024 стали: Виставка Дисторшн (Дніпро); Туди-сюди і смерть; Mozee Fee; MALVY; OWNSTONE, Світанок блакитний, Re-read, GRATY (Київ), Робаний йот, Дефенестрація, Sexy Education (Львів), Lowcost49 (Черкаси), Рейвах (Снятин), Inner one (Тернопіль); Гексен (Рівне); Встидно не знати (Збараж). Дізнатися більше про виконавців можна на сторінках проєкту у Facebook: Koza Music Battle та іnstagram: @kozamusicbattlе

Наступним етапом змагання стануть виступи наживо у креативному кластері Nа пошті. Вхід на них вільний за умови попередньої реєстрації ТУТ.

Всього відбудеться сім конкурсних виступів, перший змаг – уже 2 жовтня.

Стежити та вболівати, і навіть брати участь у голосуванні зможуть глядачі звідусіль - кожен виступ транслюватиметься на ютуб-каналі арт-кластеру. Щоправда, обирати переможців буде не публіка, а кваліфіковане журі.

Нагадаємо, що Коза Мюзік батл - це конкурс, що дає змогу молодим виконавцям заявити про себе, представити свою творчість та, зрештою, завоювати прихильність слухачів. Його переможцями раніше ставали відомі сьогодні KRUT і Our Atlantic, минулого року – шугейз проєкт PROVULOK Льомана Судаклі. Історія конкурсу сягає далекого 2013 року, щороку до 2019 фестиваль проводився у культовому тернопільському арт-барі Коза. Другий рік поспіль його домівкою є найкультурніше укриття країни - креативний кластер Na пошті у Тернополі. Фінансування проєкту здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut та Kyiv contemporary music days, Performing Arts Fund NL та Міністерством освіти, культури та науки Нідерландів

Організатор конкурсу: ГО “Інститут міської культури”