Різдвяне послання міського голови Тernополя

Цьогорічне Різдво для нас особливе. У цей святковий час ми відчуваємо важливість єдності, підтримки та віри, як ніколи раніше. Наші серця сповнені молитвами за наших захисників, за всіх, хто потребує допомоги, і за майбутнє нашої України.

Міський голова Тernополя звертається до всіх мешканців з теплими словами:

«Різдво Христове завжди було для українців особливим святом, що єднало родини, зігрівало серця любов'ю та надією. Цього року воно набуває ще глибшого змісту – ми як ніколи відчуваємо цінність єдності, віри та підтримки одне одного.

Наші хоробрі воїни несуть варту у холодних бліндажах та окопах, захищаючи наш спокій та майбутнє. Наші молитви лунають за них, за звільнення полонених, за одужання поранених, за всіх, хто втратив рідних. Ми єдині у своїй вірі та силі духу, у прагненні миру та перемоги.

Нехай благодать новонародженого Спасителя торкнеться кожної української родини, дарує силу та витримку нашим захисникам, зцілить поранених, втішить скорботних і принесе затишок, радість й добробут. Христос народився! Славімо Його!»