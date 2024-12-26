На Тернопільщині двоє братів загинули через отруєння газом

Трагедія сталася 24 грудня в одному з будинків Гримайлівської територіальної громади. Двох братів 1987 та 1980 років народження без ознак життя виявив їхній третій брат.

Чоловік прийшов до родичів зранку, щоб узяти деякі речі. Однак будинок був зачинений, а на стукіт ніхто не відповідав. Він зміг відчинити двері й побачив, що брати лежать у кімнаті. Спочатку він подумав, що вони сплять, але добудитися їх не вдалося, тому викликав екстрену медичну допомогу. Лікарі, які прибули на виклик, лише констатували смерть.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Гусятинського відділення поліції. За словами брата, в будинку відчувався сильний запах газу. У кімнаті був увімкнений газовий конвектор із відкрученим краном. Попередня версія експерта – чоловіки могли отруїтися газом через відкритий кран на трубі.

За фактом смерті розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Слідчі дії тривають.