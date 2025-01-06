Освячення води на Хрещення Господнє у Тернополі

Сьогодні, 6 січня, православні християни святкують одне з найважливіших свят – Хрещення Господнє. Це день, коли згадують хрещення Ісуса Христа у річці Йордан, яке стало символом очищення та духовного оновлення.

У Тернополі традиційно відбувся чин освячення води на водозабірній станції. Завдяки цьому кожен житель міста має змогу отримати освячену воду безпосередньо у своєму домі.