Освячення води на Хрещення Господнє у Тернополі

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Сьогодні, 6 січня, православні християни святкують одне з найважливіших свят – Хрещення Господнє. Це день, коли згадують хрещення Ісуса Христа у річці Йордан, яке стало символом очищення та духовного оновлення.

У Тернополі традиційно відбувся чин освячення води на водозабірній станції. Завдяки цьому кожен житель міста має змогу отримати освячену воду безпосередньо у своєму домі.

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"Нехай свята йорданська вода стане джерелом очищення і благословення, зміцнить нашу віру, наповнить силою та додасть єдності нашому народу. У ці святкові дні бажаю кожному миру, здоров'я та духовного оновлення!" – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

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