Відбулися урочисті заходи з нагоди 24-ої річниці Конституції України

Урочисті заходи з нагоди 24-ої річниці Конституції України відбулися на території 44 окремої артилерійської бригади.

Хвилиною мовчання учасники урочистостей вшанували пам’ять всіх загиблих борців за свободу і незалежність України.

«Захист сувернітету і територіальної цілісності України, її безпека є справою всього українського народу, всіх поколінь. Про це йдеться в Основному законі нашої держави, 24 річницю прийняття якого ми відзначатимемо 28 червня. Цю почесну місію виконуєте ви, солдати і офіцери 44 окремої артилерійської бригади, яка, без перебільшення, є одним із найбоєздатніших військових з`єднань Збройних Сил України. Ви демонстрували та демонструєте не лише високу силу духу, патріотизм та професіоналізм, але і вірність Присязі та готовність служити Україні», - зазначив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

Голова ОДА наголосив, що у цей непростий для нашої держави час, як ніколи раніше, ми розуміємо значимість Основного Закону, осмислюємо відповідальність за кожен власний крок на шляху реалізації його принципів.

За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди Дня Конституції України Володимир Труш відзначив кращих військовослужбовців.



Довідково. У червні 1996 року депутати Верховної Ради ухвалили Конституцію України. Це сталося на п'ятий рік після проголошення незалежності. До 1996 року використовували Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки. Народні обранці працювали усю ніч з 27 на 28 червня — загалом безперервно 23 години. Під час голосування «ЗА» висловилися 315 парламентарів.