У Тернополі побудують сучасний спортивний комплекс

Цьогоріч у Тернополі розпочнеться будівництво багатофункціонального «Палацу Спорту».

Він знаходитиметься на проспекті Злуки, 3 й поміщатиме три тисячі глядачів.

Даний проект був затверджений 4 червня на засіданні міжвідомчої комісії з відбору об'єктів для надання субвенції на будівництво і реконструкцію Палаців спорту.

Сучасний мультиспортивний комплекс з трибунами та паркінгом вміщуватиме зaли для ігрових видів спорту, зокрема волейболу, футзaлу, бaскетболу, гaндболу та бадмінтону. Тут прийматимуть всеукраїнські та міжнародні чемпіонати.

«На будівництво «Палацу Спорту» у Тернополі виділено 27 млн. грн з державного бюджету, відтак дофінансується спорудження об’єкту уже за кошти з бюджету міста, - пояснює міський голова Сергій Надал. - Будівельні роботи заплановано розпочати восени цього року».