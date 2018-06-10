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У Тернополі побудують сучасний спортивний комплекс
Цьогоріч у Тернополі розпочнеться будівництво багатофункціонального «Палацу Спорту».
Він знаходитиметься на проспекті Злуки, 3 й поміщатиме три тисячі глядачів.
Даний проект був затверджений 4 червня на засіданні міжвідомчої комісії з відбору об'єктів для надання субвенції на будівництво і реконструкцію Палаців спорту.
Сучасний мультиспортивний комплекс з трибунами та паркінгом вміщуватиме зaли для ігрових видів спорту, зокрема волейболу, футзaлу, бaскетболу, гaндболу та бадмінтону. Тут прийматимуть всеукраїнські та міжнародні чемпіонати.
«На будівництво «Палацу Спорту» у Тернополі виділено 27 млн. грн з державного бюджету, відтак дофінансується спорудження об’єкту уже за кошти з бюджету міста, - пояснює міський голова Сергій Надал. - Будівельні роботи заплановано розпочати восени цього року».
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