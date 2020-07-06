Три побитих авто та двоє травмованих – наслідки аварії неподалік села Смиківці

Аварія на трасі Стрий-Кропивницький-Тернопіль-Знам’янка сталася близько першої години ночі у суботу, 4 липня.

Неподалік села Смиківці зіткнулося три автомобіля. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій ВАЗ-2101, рухаючись в напрямку Хмельницького, порушив правила дорожнього руху та перетнув дві суцільних смуги, аби здійснити маневр розвороту. Як результат – виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іномаркою Citroen Xsara Picasso та Skoda Octavia.

В результаті удару з тілесними ушкодженнями в реанімаційне відділення госпіталізували водія з ВАЗу. У двадцятитрирічного чоловіка медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс та тупу травму живота.

Звернувся за меддопомогою і кермувальник Сітроену. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.