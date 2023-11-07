Підприємство з Тернопільщини сплатить понад триста тисяч за шкоду завдану довкіллю

Через незаконну порубку дерев комунальне лісогоспосподарське підприємства сплатить понад 327 тис грн шкоди, завданої довкіллю. Судом задоволено позов Тернопільської обласної прокуратури в інтересах держави про стягнення 327 тис грн шкоди, заподіяної порушенням вимог природоохоронного законодавства.
Прокурори встановили, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено факти незаконної рубки дерев працівниками комунального підприємства «Підгайціагроліс». Після закінчення терміну дії лісорубного квитка та понад кількість, визначену дозвільним документом, ними зрубано 132 дерева різних порід. Відтак прокурори подали позов, який судом задоволено в повному обсязі. Участь в судових засіданнях забезпечено прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури.