На Тернопільщині небезпечна ситуація

У чотирьох селах на Чортківщині виявили сказ. Про це повідомляють у Чортківській РВА. На порядку денному члени комісії розглянули наступні питання:

Запровадження карантинних обмежень щодо захворювання кота на сказ в с. Самолусківці Чортківського району та населених пунктах загрозливої зони: сіл Личківці, Трибухівці, Городниця Гусятинської територіальної громади. Запровадження карантинних обмежень щодо захворювання кота на сказ в господарстві сім’ї, яка проживає в с. Соколів Чортківського району та населених пунктах загрозливої зони: сіл Русилів, Скоморохи Золотопотіцької територіальної громади. Запровадження карантинних обмежень щодо захворювання собаки на сказ в м. Копичинці Чортківського району та населених пунктах загрозливої зони: сіл Котівка, Емелівка, Теклівка, Чагарі Копичинецької територіальної громади. Запровадження карантинних обмежень щодо захворювання кота на сказ в с. Пробіжна Чортківського району та населених пунктах загрозливої зони: сіл Жабинці, Коцюбинчики Васильковецької територіальної громади, Гадинківці, Товстеньке, Колиндяни,Великі Чорнокінці, Малі Чорнокінці Колиндянської територіальної громади, Швайківці, Шманьківці Заводської територіальної громади, Пастуше Чортківської територіальної громади. Проведення вимушеної безоплатної дератизації Чортківською районною державною лікарнею ветеринарної медицини у зв’язку з випадком захворювання людини на лептоспіроз в селі Городок Заліщицької територіальної громади загальною площею 76 га. Михайло Демчук запропонував прийняти всі необхідні заходи щодо ліквідації вогнища сказу відповідно у вищевказаних населених громадах. За підсумками засідання ДНПК були прийняті відповідні рішення для невідкладного виконання. До відома. Сказ - це інфекційна хвороба з переважним ураженням центральної нервової системи, що супроводжується судомами, спазмами глоткової і дихальної мускулатури, частіше хворіють дикі тварини - вовки, лисиці, єноти, борсуки, ведмеді, білки та інші. Від них при укусі заражаються домашні тварини і люди. Збудник сказу - специфічний вірус, що міститься в слині хворої тварини. При укусі разом зі слиною вірус потрапляє в рану. Дуже небезпечне потрапляння слини хворої тварини на слизові оболонки очей, рота, носа, а також на шкіру, де можуть бути невидимі простим оком ушкодження. Серед людей захворювання на сказ поширюють зазвичай домашні тварини. Захворювання на сказ для людини при несвоєчасному зверненні до лікаря може привести до летального випадку. Особливу небезпеку становлять бродячі собаки і кішки. Домашні тварини можуть заражатися одна від одної і від диких тварин. Зауважим, що за останні роки найчастішим джерелом поширення хвороби стали лисиці. З метою запобігання виникнення випадків сказу серед домашніх улюбленців власники тварин зобов'язані дотримуватися ветеринарно-санітарних норм та правил ( стаття 25 Обов’язки утримувачів тварин щодо захисту здоров’я тварин ЗУ «Про ветеринарну медицину»). Не зволікайте, самостійно приводьте своїх собак та кішок на вакцинацію. Бережіть себе і своїх улюбленців!