Завтра в Тернополі відкриють імерсивний мультифункціональний хаб

Відкриття хабу відбудеться 12 грудня о 14:00. Імерсивний мультифункціональний хаб має на меті підвищити рівень комунікації й соціалізації різних верств населення, зокрема і вразливих груп. Зокрема, у ньому проводитимуть безкоштовні публічні зустрічі, події, навчальні уроки у віртуальних класах. Також на базі хабу за допомогою сучасних технологій, медики спільно з науковцями зможуть створювати програми та продукти для реабілітації.
Хаб буде оснащено сучасним обладнанням: планшетами, AR-гарнітурами, інструментом для виготовлення голограм та цифровими дошками. Це дасть можливість реалізувати цифрові проєкти, опанувати нові професії, а також налагодити комунікацію у громаді. Серед спікерів:
- Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції;
- Володимир Труш, начальник Тернопільської обласної військової адміністрації;
- Олена Іванова, керівниця проєктної команди з реабілітації та інклюзії ПРООН;
- Оксана Десятнюк, ректор ЗУНУ, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України;
- Сергій Мартинчук, Голова Представництва Cisco в Україні;
- Ірина Масло, заступниця керівника громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад».
Імерсивний мультифункціональний простір працюватиме на базі Західноукраїнського національного університету. Також в його рамках створено 5 робочих місць та закладено умови для розвитку навичок у сфері цифрової освіти з допомогою платформи Дія.Освіта серед громадськості.