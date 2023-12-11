Завтра в Тернополі відкриють імерсивний мультифункціональний хаб

Тимчасовий театр представить нову постановку у Тернополі "Кажу я з гіркотою: цей світ — вертеп. І, мабуть,щонайважче — у ньому залишатися собою, від перших днів своїх і до останніх не бути ні актором, ні суфлером, ні лялькою на пальчиках, облудних, а...

У Тернополі відбудеться майстер-клас про написання книги Друзі, запрошуємо на цікаву розмову про книги й книговидання в Україні із засновницею й головною редакторкою видавництва “Відкриття” Наталією Васильєвою. Також презентуємо авторський посібник для...

Книголюбів запрошують до обговорення книги Ольги Токарчук Запрошуємо на засідання читацького клубу «451F» та обговорення книги Ольги Токарчук «Правік та інші часи». Зустрічаємося 24 листопада об 18:30 у Книгарні Є, за адресою м.Тернопіль, вул. Валова, 5-9....

У Заліщиках відбувся перший "Dnister CUP"! 25 жовтня, у Заліщиках стартував перший з серії дитячо-юнацьких футбольних змагань "DNISTER CUP". На старт вийшли юнаки 2011/2012 років народження. Загалом участь у турнірі взяли 8 команд...