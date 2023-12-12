Під колеса автомобіля потрапили пішоходи

Три дорожньо-транспортних пригоди трапилося на дорогах Тернопільщини 11 грудня. У результаті - троє людей з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапили до лікарні .

В селищі Скала-Подільська водій автомобіля "Mitsubishi Pagero Sport" збив жінку. При виїзді слідчо-оперативної групи з'ясувалося, що потерпіла близько 13:10 вийшла зі свого домогосподарства та йшла узбіччям дороги. В якийсь момент вона раптово вийшла на проїжджу частину дороги й потрапила під колеса авто. Водій загальмувати не встиг і травмував жінку. Ще одна автопригода трапилася о 16:25 на перехресті доріг Кременця. Тернополянин, керуючи "Opel Vectra", виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із "Seat Ibiza". До лікарні бригада швидкої доправила восьмикласницю - пасажирку із "Seat Ibiza". Під колесами автомобіля опинився пішохід 1961 року народження. Чоловіка у Заліщиках на пішохідному переході збив водій "Subaru". Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні. У всіх учасників ДТП взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.