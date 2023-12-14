Для жителів Тернопільщини шириться небезпечна інформація з іноземних номерів

internershahhМешканка Козівської громади, намагаючись отримати додатковий прибуток у мережі, втратила власні 3 тисячі гривень. На мобільний телефон заявниці надійшло повідомлення із закордонного номера, де йшлося про підробіток, шляхом виконання завдань задля збільшення популярності інтернет-магазинів. Основною умовою було вкладання власних коштів задля збільшення доходу, які їй обіцяли повернути з відсотками. В результаті – ні власних грошей, ні заробітку. Щоб убезпечитися від такого роду шахрайства:

 - надайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;

- якщо вам пропонуються роботу і вимагають за це гроші – це вже ознака шахрайства;
- у жодному разі не повідомляйте стороннім особам свої персональні дані;
- не передавайте фото документів;
- не здійснюйте передплату за нібито роботу;
- шукайте роботу в надійних компаніях та організаціях.

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