Для жителів Тернопільщини шириться небезпечна інформація з іноземних номерів

- якщо вам пропонуються роботу і вимагають за це гроші – це вже ознака шахрайства;

- у жодному разі не повідомляйте стороннім особам свої персональні дані;

- не передавайте фото документів;

- не здійснюйте передплату за нібито роботу;

- шукайте роботу в надійних компаніях та організаціях.