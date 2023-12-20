Пенсіонера з Чортківщини обдурили біля банкомату

Суспільство Як жителька Київщини отримала лише один стілець З черговою заявою про шахрайство до співробітників Тернопільського районного управління поліції... Більше ...

Суспільство У Пронятині відбудеться "Різдвяне диво" В час війнти Різдвяне диво потрібне усім українцям, але найбільше його потребують наші військові, наша ціль... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині пішоходів позбавили життя Повідомлення про травмованого чоловіка надійшло на лінію "102" від чергового Теребовлянської лікарні.... Більше ...

Економіка До уваги ліцензіатів, які здійснюють оптову торгівлю пальним Ліцензіатам, які мають ліцензії на право оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі... Більше ...

Спорт Тернополяни здобули понад десяток медалей 16 грудня у Тернополі відбувся 14-й Всеукраїнський турнір пам’яті Віталія Кушнірика з кіокушин-кан карате-до,... Більше ...

Суспільство Тернополянка втратила на фішингу десятки тисяч гривень Скориставшись сервісом «доставка» онлайн-оголошень, тернополянка не помітила як перейшла за посиланням на... Більше ...