Пенсіонера з Чортківщини обдурили біля банкомату

Як з’ясували працівники поліції, потерпілий знімав кошти в одному із банкоматів краю. В цей момент до нього зателефонував невідомий, який представився працівником банку і запевнив, що банківська карта заявника заблокована. Надалі зловмисник розповів послідовність дій, які потрібно виконати, щоб розблокувати банківську карту.
Потерпілий без будь-яких сумнівів надав необхідну інформацію й тим саме дав можливість шахраю себе ошукати. За даним фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Правоохоронці вкотре звертаються до мешканців області бути пильними й не довіряти незнайомцям, які телефонують та представляються працівниками банків. Жодна установа не запитуватиме конфіденційну інформацію - номер банківського рахунку, термін дії картки та CVV-код.