Тернополянка залишилася без котика

У аферу потрапила 36-річна мешканка обласного центру. Жінка знайшла в інтернеті оголошення про продаж шотландського висловухого кошеняти і зателефонувала за вказаним номером .

Продавець тварини виявився шахраєм, який переконав потерпілу перерахувати завдаток - 1500 гривень. Після оплати, аферист зник. Щоб не потрапити на гачок аферистів потрібно звертати увагу на інші оголошення продавця та на те коли була створена сторінка. Якщо профіль створений недавно і весь наповнений дешевими оголошеннями продажу, скоріш за все - це шахрай. У випадку придбання тварин, ретельно перевіряйте продавця. Пересвідчіться, чи фото реальні, вимагайте показати тварин через відеозв’язок. Зрештою, краще знайти продавця ближче до вашого місця проживання, аби була можливість самостійно забрати домашнього улюбленця. У більшості випадків передача тваринки потягом чи автобусом завершується лише втратою коштів.