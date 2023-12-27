Виплата 10 000 гривень для кожного тернопільського захисника – нова ініціатива міської ради

Право на отримання цієї грошової допомоги мають військовослужбовці, які:

- беруть безпосередню участь у бойових діях, для забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України;

- зареєстровані на території Тернопільської громади з дня прийняття даного Положення, тобто з 27 грудня 2023 року.

Подати документи тернопільські захисники та захисниці на отримання допомоги зможуть з 1 січня 2024 року у відділі звернень Тернопільської міської ради за адресою м.Тернопіль, вул. Листопадова, 6 (1 поверх) у робочі дні.

Необхідні документи для отримання коштів:

- заява (бланк надається у відділі звернень);

- копія паспорта особи, яка бере безпосередню участь у захисті країни;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, яка бере участь у захисті країни;

- копія дійсної довідки внутрішньо переміщеної особи, яка видана управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради (подають внутрішньо переміщені особи);

- копія документа про безпосередню участь у бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України) видана військовою частиною Міністерства оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, виданого не раніше 24 лютого 2022 року;

- реквізити рахунку особи, яка бере безпосередню участь у захисті країни, та на яку будуть перераховані кошти.