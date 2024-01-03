На Тернопільщині повідомлено про підозру хабарникам з ДСНС

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Тернопільського одного з районних управлінь ГУ ДСНС України в області в одержанні неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища (ч. 1, 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, співробітники ДСНС зареєстрували на свого родича 3 приватних підприємства, які спеціалізуються на наданні послуг з виконання робіт протипожежного призначення. Інспектор ДСНС та його колеги пропонували керівникам приватних та державних підприємств, установ та організацій отримувати послуги лише від підприємств, очолюваних родичем. «Відкати» за послуги пожежної та техногенної безпеки становили 10-20 відсотків від суми, зазначеної у договорах з замовниками. Гроші перераховували на картку дружини підприємливого інспектора. Правоохоронці задокументували 3 факти отримання ним неправомірної вигоди, на суму 33 тис грн. Під час проведення 19 обшуків правоохоронцями вилучено документацію; чорнову бухгалтерію, банківські картки, готівкові кошти. Підозрюваному обрано запобіжний захід та відсторонено його від займаної посади. Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП, за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в області.