Правоохоронці затримали чоловіка з білою гарячкою

Два правопорушення зареєстрували працівники Бучацького відділення поліції №2 в передноворічну ніч - 31 січня. О 6 ранку на лінію "102" надійшло повідомлення від працівниці автозаправної станції. Жінка заявила, що невідомий чоловік невідомим предметом розбив скляну вітрину операторської кабінки та втік.

Суму збитків заявниця оцінила в 15 тисяч гривень. Через чотири години зі схожою заявою звернувся і житель села Переволока. Чоловік повідомив, що його батько, перебуваючи в неадекватному стані, повибивав вікна у будинку, ламає огорожу та хоче проникнути до приміщення. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та наряд реагування Управління поліції охорони в Тернопільській області. Правоохоронці піймали порушника і встановили, що саме цей чоловік причетний до хуліганства на території АЗС. За словами правоохоронців, родичі зловмисника відмовилися писати заяву про вчинення кримінального правопорушення. Проте погодилися, аби його притягнули до адмінвідповідальності відповідно до статті 173 (дрібне хуліганство) КУпАП. У ході перевірки стало відомо, що даний чоловік, прикидаючись волонтером, збирав "допомогу". Проте притягнути за шахрайство поліцейські його не можуть, оскільки заяв про дане правопорушення від потерпілих не надходило. Перевіряють жителя Чортківського району і на причетність до інших правопорушень.