Цими днями не буде води у Тернополі

11 січня на водопровідній мережі на вул. Тараса Протасевича працівники КП «Тернопільводоканал» будуть проводити аварійно-ремонтні роботи. У зв’язку з цим цього дня з 9:00 год по 19:00 год буде припинено подачу холодної води до житлових будинків та адміністративних споруд, які розташовані на вул. Тараса Протасевича (від перехрестя вул. Лесі Українки до вул. Олександра Довженка), а саме:

вул. Лесі Українки, 18;

вул. Тараса Протасевича, 14, 16, 18, 18-А, 20, 20-А.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та закликає тернополян зробити запаси води. Мешканці можуть скористатись колонками-качалками та бюветами з питною водою, що позначені на інтерактивній карті. Мапа також доступна у мобільному додатку «е-Тернопіль».