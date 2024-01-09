На Тернопільщині затримали банди ухилянтів

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно із слідчими поліції Тернопільщини та у взаємодії із співробітниками Служби безпеки України викрили місцевого мешканця, який за 3 500 доларів пропонував ухилянтам організувати легальний виїзд з країни під виглядом водіїв міжнародних перевезень .

Він запевняв, що має знайомства та може внести неправдиві відомості про клієнтів до однієї з офіційних баз даних, що дасть змогу без проблем виїхати за межі країни. Одразу після отримання «авансу» за послугу фігуранта затримали в процесуальному порядку. Нелегальну схему виїзду до Угорщини організував ще один кримінальний дует з Тернопільщини. Аби виокремлюватись на «чорному ринку послуг» спільники навіть обіцяли клієнтам допомогти за кордоном оформити статус біженця. Правда втікати з країни військовозобов’язаним чоловікам доводилось лісними стежками, оминаючи офіційні пункти пропуску Держприкордонної служби. Вартість послуги складала 9 000 доларів. У цю суму входив трансфер «клієнта» до місця перетину кордону у Закарпатській області та подальше сприяння у виготовленні документів в сусідній державі. Крім цього змовники запевняли втікачів, що діють із відома місцевих прикордонників, а тому ніяких проблем із втечею з країни не буде. Ділків затримали під час отримання усієї суми коштів за так званий «квиток до Європи». У поле зору оперативників внутрішньої безпеки потрапила і група осіб, яка пропонувала мешканцям Тернопільської області виїхати до Молдови. За 9 500 євро двоє ділків обіцяли військовозобов’язаним чоловікам відвезти їх до Одеської області, де в обумовленому місці останні мали перетнути кордон. При цьому спільники запевняли осіб, що під час втечі на заваді не стануть працівники ДПСУ, адже вони обізнані про маршрути та час патрулювання у прикордонній зоні. Працювали змовники за попередньою передплатою у розмірі 5 000 доларів, які одразу обмінювали у криптовалюту. Наразі слідчі поліції Тернополя спільно з оперативниками Тернопільського управління ДВБ та військовою контррозвідкою СБУ затримали одного з фігурантів в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.