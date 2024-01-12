На вихідні очікується небезпечна погода

Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпеки, 13 січня місцями очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, хуртовини. 13-14 січня на дорогах ожеледиця. Для вашої безпеки рекомендуємо дотримуватися наступних заходів:

Обмежте виїзд на дороги. Якщо це можливо, відкладіть свої поїздки. Будьте обережні на дорозі. У разі необхідності виїзду, уважно слідкуйте за змінами на дорогах та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Переконайтеся, що ваш транспорт знаходиться в належному стані. Стежте за новинами. Слідкуйте за погодними умовами та офіційною інформацією, щоб бути завчасно проінформованими про будь-які зміни. Заздалегідь підготуйтеся до можливих відключень електроенергії та забезпечте себе необхідними запасами для періоду негоди. Будьте пильні та обережні! Ваша безпека – наш пріоритет.