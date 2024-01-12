На автовокзалі затримали підозрілого чоловіка

Оперативники карного розшуку та співробітники сектору реагування патрульної поліції збаразького відділення поліції під час патрулювання виявили поблизу автовокзалу чоловіка, котрий вів себе підозріло. Під час поверхневого огляду стала зрозуміла причина такої поведінки.

При собі чоловік мав заборонені предмети.Як з’ясувалося, це житель Збаража, 1993 року народження. У чоловіка виявили пристрій для відстрілу патронів, виготовлений кустарним способом, та майже пів сотні набоїв. Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Як пояснив збаражчанин, набої він знайшов, а пристрій для відстрілу змайстрував сам. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу. Триває розслідування.