Журналісти Тернополя поширюють брехливу інформацію

У деяких соціальних мережах та в інтернет-ЗМІ була опублікована інформація, що будівництво Пантеону Героїв нібито є незаконним. Звертаємо увагу усіх читачів, що такі статті є неправдивими, надуманими та висвітлюють лише одну позицію родини С. і найважливіше – вся стаття ідентична позовній заяві родини С., які виступають проти спорудження у Тернополі Пантеону Героїв .

Зазначаємо, що станом на 16.01.2024 року в Тернопільському міськрайонному суді ще триває розгляд справи за позовом родини С. до спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» щодо встановлення надмогильної споруди на місці поховання їхнього сина індивідуального замовлення. Кінцевого рішення у справі немає. Усю передісторію щодо даної ситуації можна знайти за цим посиланням.Тернопільська міська рада вживає і продовжить вживати усіх заходів для належного облаштування Пантеону Героїв з метою гідного влаштування усіх Героїв, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Адже створення військових меморіальних кладовищ – це світова практика вшанування воїнів, які віддали життя за свою країну. Перед облаштуванням Пантеону Героїв у Тернополі понад півроку тривали постійні зустрічі з родинами наших захисників, з ними радились та вносили пропозиції щодо облаштування єдиного військового кладовища. При проєктуванні було вирахувано усі думки, побажання зовнішнього вигляду та окремих елементів пантеону. Відтак, облаштування Пантеону Героїв є проявом поваги тернополян до захисників, які віддали своє життя у боротьбі за Незалежність України.