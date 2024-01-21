У Тернополі врятували чоловіка

4oven20 січня близько 20 години потерпілий сам зателефонував до Служби порятунку. На той час чоловік перебував на кризі Тернопільського ставу і розповів, що в нього різко погіршилось самопочуття. Через слабкість він не міг дістатися берега.
Навколо вже не було людей, а з сутінками температура повітря стрімко знижувалась. Чоловік потребував невідкладної допомоги. До нього негайно вирушили рятувальники. Вони знайшли потерпілого, 1964 року народження, за сотню метрів від берега. За допомогою рятувального катамарана рибалку евакуювали з криги та передали працівникам екстреної медичної допомоги. 

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