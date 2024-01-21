Завдяки зверненню небайдужих громадян, патрульні відсторонили від керування нетверезого водія

У Тернополі тимчасово не буде води Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт, 20 грудня з 09:00 до 17:00 год буде тимчасово припинено водопостачання будинків за адресами: вул....

Хто стоїть за незаконним будівництвом сонячних станцій в Лозовій Низка знаних тернопільських підприємців та політиків у 2019-2020 роках побудували у селі Лозова Тернопільського району потужну сонячну електростанцію, на місці якої, за документами, повинні...

Тернопільська мерія профінансувала ЗСУ на 184 млн, а не на 60 млн, як написали журналісти Forbes Місяць назад, у жовтні 2023 року, зʼявилась інформація, що російський олігарх Магомет Мусаєв, власник російського відділення Forbes, купив всю глобальну медіагрупу Forbes. У тому числі й українське...

Талановитий міліцейський піарник. Як “скляна” мрія Зюбаненка загрузла у корупції і стала довгобудом 19 червня 2023 року начальником Головного управління Національної поліції в Тернопільській області було призначено уродженця Полтавщини полковника поліції Сергія Зюбаненка. Без сумніву, Сергій...