Завдяки зверненню небайдужих громадян, патрульні відсторонили від керування нетверезого водія

Сьогодні, близько 17-ї години, на лінію 102 надійшло звернення про порушення ПДР. Заявник повідомив, що вулицею Обʼїзною рухається автомобіль Volkswagen, водій якого створює аварійні ситуації на дорозі та, ймовірно, перебуває в стані алкогольного спʼяніння.
Уже за декілька хвилин патрульні виявили вказаний автомобіль на вулиці Любомира Гузара. Коли керманич зупинився та вийшов з авто, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Водій погодився пройти огляд на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1,23 проміле в крові водія. Інспектори склали на чоловіка відповідні адмінматеріали та відсторонили його від керування транспортним засобом. Вкотре наголошуємо: алкоголь та кермо несумісні