У Тернополі обікрали дідуся

В обласному центрі двоє невідомих жінок обікрали пенсіонера, представившись працівниками товариства Червоного Хреста. Працівники поліції встановлюють зловмисниць та застерігають місцевих жителів не впускати у помешкання незнайомців. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку від 81-річного жителя Тернополя .

Як повідомив потерпілий, в обідню пору доби у двері його квартири постукали невідомі жінки, які представилися співробітниками благодійної організації. Вони запевнили, що чоловік може отримати грошову допомогу від їхнього товариства. Пенсіонер впустив незнайомок у квартиру і поки одна зловмисниця відволікла його увагу розмовою про умови отримання матеріальної допомоги, інша в цей час знайшла та викрала його кошти. Сума завданих збитків становить 7 тисяч гривень та 300 євро. Дану подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину. Правоохоронці звертаються до мешканців області бути більш обачними. Не впускайте до помешкання незнайомців! Вимагайте показати підтверджуючий документ у людей, які представляються працівниками різних благодійних організацій, соціальних та комунальних служб. Особливо наголосіть про такі злочини своїх родичів і сусідів похилого віку. Здебільшого жертвами таких пройдисвітів стають саме вони. Якщо ви побачили підозрілих осіб у під’їзді чи біля будинку телефонуйте на лінію «102».