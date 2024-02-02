У Тернополі покажуть історію найзагадковішої зв’язкової

Дарія Гусяк народилася 4 лютого 1924 року у Трускавці Львівської області. У 1948 році вона склала присягу ОУН. Невдовзі стала зв’язковою Романа Шухевича. 2 березня 1950 року Дарію Гусяк радянська влада заарештувала. Вона зазнала катувань, але не повідомила місце перебування головного командира УПА.

Поруч у камері, через перегородку, чекісти били її маму. За свою діяльність Дарія Гусяк була позбавлена волі на 25 років. Історію найзагадковішої зв’язкової Головного Командира УПА Марти Пашківської - подруги Дарії Гусяк можна побачити під час кіномарафону "Синьо-жовта стрічка" . Цикл “Жива УПА. Тернопільщина” був створений командою київських та тернопільських митців. Режисеркою виступила Марія Яремчук. Оператором-постановником - Макс Мельник. Продюсер проекту - Володимир Ханас. Також демонструватимуться "Твої листи" від ТРО "Медіа". Організатор кіномарафону ГО "Тернопільська кінокомісія" за сприяння служби зв’язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗС України (ТРО-МЕДІА) та підтримки Центральної міської бібліотеки м. Тернополя. Показ відбудеться другого лютого об 11:00.