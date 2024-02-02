Стрітення Господнє: традиції, заборони і прикмети свята

imgonline com ua Resize nSQndItoxqkeHpЗ року в рік це свято випадає на 40-й день після Різдва. Щороку християни східного обряду відзначають одне з дванадцяти центральних свят – Стрітення Господнє. У народні Стрітення вважається днем зустрічі зими з весною

Раніше це свято відзначали 15 лютого, але у цьому році його дата змінилася. Це пов'язано з тим, що ПЦУ перейшла на новий календар свят. Тепер парафіяни ПЦУ відзначають Стрітення на 13 днів раніше – 2 лютого.  Стрітення святкують на 40 день після народження Ісуса Христа. В цей день Діва Марія вперше принесла малого Христа в Єрусалимський храм, де він повинен був пройти обряд посвячення. Там його вперше побачив проповідник Симеон, який відразу визнав у дитині спасителя. Свято почали активно відзначати в кінці IV століття як завершення 40-денного циклу після Богоявлення. Пізніше Стрітення стали розглядати як самостійне свято, що символізує зустріч немовляти Ісуса з людьми. У народній традиції цей день вважають днем зустрічі зими з весною. Про значення свята говорить і його назва. Слово «стрітення» означає «зустріч». 

Що не можна робити на Стрітення

  • На Стрітення не можна лаятися, лихословити, конфліктувати, бажати зла іншим.
  • На свято не можна відправлятися у дальню дорогу.
  • В цей день заборонялося вживати алкогольні напої.
  • Освячену воду на Стрітення не можна виливати.
  • Цього дня заборонялося купатися у лазні.

Народні прикмети

  • На Стрітення тепла та сонячна погода – до теплої весни.
  • Дощовий день – до спекотного літа, а якщо йде сніг – до пізніх заморозків навесні.
  • З даху капає вода – зима ще довго протримається.
  • Дме вітер– буде щедрий урожай плодових культур.
  • Іній на деревах – слід чекати врожай гречки та картоплі.
  • За матеріалами Главком

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