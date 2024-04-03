У Тернополі визначили переможців Конкурсу інноваційних проектів у сфері національної безпеки

2 квітня на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради затверджено рішення про результати Конкурсу інноваційних проектів у сфері національної безпеки. Загалом на конкурс було подано шість проєктів, за результатами оцінки яких – п’ять з них визнано переможцями (були подані трьома суб’єктами господарювання).

Відповідно до положення про Конкурс, переможці отримають сертифікати на загальну суму 14, 9 млн грн, зокрема:

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка – сертифікат на суму 1 517 568 грн;

ТОВ «Роботизовані комплекси» – сертифікат на суму 6 492 230 грн;

ТОВ «УП-ІННОВАЦІЇ – сертифікат на суму 6 980 000 грн.

За результатами реалізації проєктів військові частини отримають 64 одиниці інноваційної продукції у сфері національної безпеки. Додамо, відповідний конкурс проводився з метою стимулювання інноваційного підприємництва для швидкого та ефективного впровадження передових технологій і розробок за всіма напрямами національної безпеки.