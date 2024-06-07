Програма Лідерства 2024: тернопільську молодь запрошують взяти участь в річному проєкті

З 14 по 18 серпня на території Меджибізького замку в Хмельницькій області проведуть всеукраїнський освітній проєкт «Програма Лідерства 2024». У заході візьмуть участь близько 300 студентів, які цікавляться тематикою економічних та політичних свобод в Україні. Організатором заходу виступає громадська організація «Українські Студенти за Свободу». Програма проєкту включає 5 днів лекцій та дискусій на теми економіки, політики, філософії, підприємництва, побудови спільнот і лідерства.

Окрім освітньої частини, учасників очікують фізичні активності, командні завдання, та інші культурно-розважальні заходи. Також, Програма Лідерства — це єдиний шлях приєднатися до організації «Українських Студентів за Свободу», адже протягом табору молодь ознайомиться з ідеями спільноти. До участі запрошуються абітурієнти та студенти у віці від 16 до 24 років, для яких свобода є важливою життєвою цінністю. Для цього потрібно заповнити анкету за посиланням та пройти відбір. Участь у заході безкоштовна. Крайній термін реєстрації: 10 липня включно. «Чому варто поїхати на Програму Лідерства? Кажу на своєму прикладі:у 2022-му році ця подія повністю змінила моє життя. В перший рік повномасштабного вторгнення важко було повірити, що настільки розумна та активна молодь може зібратися в одному місці. З того часу УСС стало для мене другою сім’єю, яка провадить важливі ініціативи та несе ідеї Свободи у світ!», — ділиться Віталій Дудяк, функціонер УСС. Організація бере на себе витрати на роздаткові матеріали, харчування та проживання під час проєкту. Також для всіх учасників організований трансфер із Хмельницького до замку. «Студенти — це люди із загостреним відчуттям справедливості, які ставали в авангард під час багатьох визначних подій у часи української незалежності. Ми це розуміємо, тому хочемо дати саме студентам можливість навчатися, об'єднуватися та впливати на покращення України, реалізовуючи свій потенціал.» - каже Микита Храмов, II Президент УСС та головний організатор проєкту.









Довідка

«Українські Студенти за Свободу» — це громадська організація, заснована на засадах захисту, популяризації та лобіювання принципів вільного суспільства. Місією спільноти є об’єднання, навчання та мобілізація української молоді, яка прихильна ідеям свободи. УСС — це вільне покоління, яке народилось і виросло у незалежній Україні. Учасники організації переконані, що саме свобода є ключовим елементом процвітання будь-якої нації.

Контакт для зв’язку: Юлія Засік, Менеджерка з комунікацій Офісу Президента Українських Студентів за Свободу, +38 098 758 76 96, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.