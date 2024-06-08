До суду скерували справу корупціонера з Хмельниччини

Слідчі головного управління Нацполіції Тернопільщини завершили досудове розслідування у справі щодо фінансових махінацій з бюджетними коштами при проведенні капітального ремонту військового містечка у Львівській області.

Нагадаємо, що у лютому цього року підряднику було висунуто підозру у привласненні 3,2 млн грн та службовому підробленні. Під час слідства правоохоронці встановили, що квартирно-експлуатаційний відділ м. Тернополя уклав з підприємцем договір щодо капітального ремонту військового містечка у Львівській області, проте підрядник не виконав умови договору в повному обсязі. Зловмисник вносив неправдиві відомості до проєктно-кошторисної документації й таким чином штучно завищив ринкові ціни на будівельні матеріали та вартість виконаних робіт. Загальна сума збитків, завданих комунальному підприємству внаслідок незаконних дій підрядника, склала майже 3,2 мільйони гривень. В лютому поточного року слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. За скоєне підприємцю загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.