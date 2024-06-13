На Тернопільщині ледь не сталася трагедія з дітьми

traktorНа Тернопільщині п'яний водій трактора ледь не переїхав дітей: поліцейські встановлюють обставини події/ 2,3 проміле алкоголю в крові водія показав газоаналізатор «Драгер». Чоловік у стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням і спровокував дорожньо-транспортну пригоду. За словами очевидців, водій трактора МТЗ - 80 їхав на великій швидкості однією із вулиць села Швейків Монастирського району.

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