На Тернопільщині ледь не сталася трагедія з дітьми

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Суспільство
14-06-2024
14 червня о 04:59 на автодорозі М-19 “Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече” в м. Чортків на кільцевій розв’язці...
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Суспільство
14-06-2024
Співробітники відділення поліції №5 селища Підволочиськ отримали інформацію про те, що на території їх...
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Суспільство
14-06-2024
З 17 червня у Головному управлінні ДПС у Тернопільській області сервісне обслуговування платників податків...
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Суспільство
14-06-2024
У Тернополі правоохоронці встановили особу зловмисника, причетного до крадіжки ноутбука. Щодо крадія...
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Суспільство
13-06-2024
Третину потенціалу українського агропромислового сектору знищило повномасштабне вторгнення Росії....
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Суспільство
13-06-2024
Положеннями окремих нормативно-правих актів для прийняття рішення про призначення в окремих...
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Суспільство
13-06-2024
За даними Міністерства молоді та спорту України, лише 15% населення України регулярно займається фізичною...
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Суспільство
13-06-2024
Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу чоловіка, якого підозрюють...
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Спорт
13-06-2024
Тернопільська "Нива" призначила нового головного тренера. Ним став Євген Калиниченко, повідомляє офіційний...
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Культура
13-06-2024
Готові до нової «ЗБІРКИ»? Нагадуємо, що «Збірка» – проєкт, в якому даємо змогу молодим гуртам...
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Економіка
13-06-2024
Відповідно до п.п. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування податком...
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Суспільство
13-06-2024
Прокурори Чортківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя,...
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