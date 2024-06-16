На Тернопільщині потрібні медпрацівники, водії, продавці, швачки, кухарі, є вакансії відновлення та сил оборони

У Тернопільській області актуальними є 1,9 тис. вакансій. Найбільше роботодавці шукають: водіїв, продавців, швачок, кухарів, бухгалтерів, листонош, а також лікарів та медсестер/медбратів. У ТОП вакансій за розмірами зарплат увійшли:
- 45 тис. грн - головний бухгалтер;
- 30-35 тис. грн - водії, інженер-конструктор, начальник виробничої лабораторії, шеф-кухар, модельєр-конструктор;
- 25-28 тис. грн - економіст, ветлікар, дизайнер, керівники відділення, магазину, цеху; слюсарі; оператор лінії на виробництві м'ясних продуктів; монтажник устаткування зв’язку, електрик; рихтувальник; оператору устаткування залізобетонного виробництва.
- до 24 тис. грн - лікарі різних спеціальностей, фармацевт; агроном; формувальник залізобетонних виробів; оператор ліній верстатів та установок; екскаваторник; токар.
Загалом зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації.
Окремі категорії пропозицій роботи:
- вакансії з житлом (18 пропозицій. Потрібні швачки, оператори, шеф-кухар, кухар, охоронник, водій, різьбяр по каменю, модельєр-конструктор, офіс-адміністратор, технік-оптик, ветлікар),
- вакансії відновлення (202 пропозиції роботи: плетіння маскувальних сіток та «кікімор», праця у благодійних їдальнях, на пунктах видачі гуманітарної допомоги, з впорядкування Алей героїв; допомога жителям області певних категорій),
- вакансії сил оборони (водій, снайпер, зовнішній пілот (оператор) безпілотних літальних апаратів, кухар, начальник сховища, стрілець-зенітник, кулеметник та ін.).
Усі ці вакансії можна знайти на Єдиному порталі вакансій (https://jobportal.
dcz.gov.ua/), де є майже 5 тисяч пропозицій роботи у Тернопільській області. За детальнішою інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або за тел. «гарячої лінії» - 0635765756.