У Тернополі затримали завкафедрою "на гарячому"

Працівники СБУ спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури отримали інформацію про те, що завідувач однієї із кафедр місцевого університету вимагає у студента неправомірну вигоду за успішне закінчення навчання. Гроші фігурант просив за сприяння в успішній здачі сесії, проходженні процедури підготовки та захисту дипломної роботи й отримання диплому бакалавра.

Спочатку чоловік свої послуги оцінив у 1000 доларів США, проте згодом знизив ціну до 400 доларів США. Отримав викладач гроші двома частинами у гривневому еквіваленті. Зібравши достатню доказову базу, оперативники взяли підозрюваного «на гарячому», коли він отримував частину від обумовленої суми, а саме – 8 тисяч гривень. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру згідно з частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із внесенням понад 240 тисяч гривень застави.