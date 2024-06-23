Трійця 2024: що не можна робити на Зелені свята

Трійця відзначається щороку на 50-й день після Великодня. Згідно з Євангелієм, у цей день на апостолів зійшли вогненні язики Святого Духа, і вони заговорили різними мовами світу і почали проповідувати. Тому Трійця вважається також днем народження християнської церкви.

Існують також повір’я та прикмети на Трійцю – що можна і не можна робити. В цій статті ми розповімо про те чого не варто робити на Трійцю. Вважається, що на Трійцю не варто призначати весілля – нібито нічого хорошого таку сім’ю не чекає. Духів День – це наступний день після Трійці, коли забороняється працювати на землі, але можна шукати в ній скарб. Нібито земля в цей день обов’язково подарує хорошій людині щось цінне. Напередодні Трійці всі ретельно прибирають домівки та чепуряться самі, а от в три дні Зелених свят це робити заборонено. На Трійцю, як і на інші великі християнські свята, не можна прибирати в домі, шити, пекти, прати, лагодити щось. Краще взагалі відмовитися в цей день від фізичної праці. Не варто в це свято працювати на городі. Трійця збігається з закінченням тяжких трудів та підготовкою до збирання врожаю. Тих людей, хто не відпочиває в цей день, за повір’ями, чекають напасті: у тих, хто оре, худоба впаде, у тих, хто сіє, град поб’є посіви. У тих, хто пряде вовну, вівці заблукають. Також в народі вірили, що на Трійцю приходять міфічні істоти – мавки й русалки, тому не бажано одному йти в ліс або на поле. Також не можна водити в ліс худобу. Крім того, на Трійцю не можна купатися. За давніми повір’ями, купання в річці може розбудити русалок, котрі затягнуть на дно водойми. У свято Трійці потрібно постаратися не думати про погане, не заздрити та не злитися на когось, бо нічим хорошим це не закінчиться. Втім цієї поради варто дотримуватись в будь-який день року. За матеріалами: Прямий