На Тернопільщині кровне вбивство

До співробітників відділення поліції №4 м. Збараж надійшло повідомлення від медиків про те, що за місцем проживання вони виявили мертвою 72-річну жительку одного із сіл громади.

Жінка померла внаслідок масивної крововтрати через ножове поранення. Поліцейські встановили, що смертельне тілесне ушкодження потерпілій під час конфлікту заподіяла донька за місцем їх спільного проживання. Правоохоронці затримали 45-річну жінку відповідно до ст. 208 КПК та вилучили у неї знаряддя злочину – ніж. Слідчі поліції за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.