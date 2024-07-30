У Заліщиках вночі рятувальники гасили масштабну пожежу

До рятувальників 29 липня о 21:50 надійшло повідомлення про пожежу двоповерхового житлового будинку з гаражними приміщеннями на вул. Бандери у місті Заліщики.

На виклик направили черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця події встановили, що горить покрівля багатоквартирного житлового будинку та дерев’яні прибудови на загальній площі 500 м.кв.

«Керівником гасіння пожежі оголошено підвищений номер виклику та одночасно з гасінням організовано рятування мешканців будинку. Додатково до місця пожежі направлено резервний караул 15-ї ДПРЧ (м. Заліщики), черговий караул 6-ї ДПРЧ (м. Чортків), місцеві пожежні команди с. Торське та сел. Товсте Чортківського району, мобільну оперативну групу Чортківського районного управління та співробітників оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Всього до гасіння залучено 6 од. техніки та 24 чол. особового складу.

29 липня о 22:52 пожежа локалізована на площі 500 м.кв. Ліквідована – 30 липня о 00:16», - інформує Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

Завдяки вогнеборцям врятовано 5 людей які перебували на другому поверсі, 3 сусідні будівлі та 1 легковий автомобіль.

На щастя, постраждалих внаслідок пожежі немає. Обставини надзвичайної події та суму матеріальних збитків встановлюють.