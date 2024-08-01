65 бригада отримала від Тернопільської міської ради 30 «бойових пташок» – Сергій Надал

Мерія Тернополя передала 30 FPV-дронів нашим Героям-захисниками з 65 бригади.

Дрони будуть нищити московських окупантів на передовій. Про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, техніку закупили за зверненням командування бригади.

«На звернення командира 65-ої бригади, Тернопільська міська рада закупила та передала безкоштовно нашим Героям-захисникам 30 FPV-дронів. Дякую всім платникам податків з Тернополя. Завдяки Вам, мерія щоденно допомагає нашій армії. Нехай ці «бойові пташки» допомагають нашим воїнам нищити московську нечисть. Слава Україні!», - заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

24 липня мерія передала чергову партію FPV-дронів для спецпідрозділу Національної поліції, які зараз виконують бойові завдання на передовій.

Нещодавно, міська рада передала чергову партію fpv-дронів та розвідувальних квадрокоптерів Маvic у військову частину, де служить багато тернополян.

Також на засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про безоплатну передачу на баланс чотирьом тернопільським військовим квадрокоптери, тепловізори так камеру.