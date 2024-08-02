Вода забрала ще одне життя: трагічний випадок на річці Серет

У річці Серет в с. Буцнів Великоберезовицької ТГ Тернопільського району виявили без ознак життя тіло зниклої напередодні 69-річної тернополянки. Повідомлення про трагічний випадок надійшло 1 серпня до оперативно-диспетчерської служби я від чергового поліції.

Рятувальники, які прибули на місце події, вилучили тіло з води та передали працівникам поліції. Звернемо увагу, що всього з початку року на водоймах області загинуло 28 людей, з них 5 неповнолітніх.

Рятувальники звертаються до всіх мешканців та гостей Тернопільщини з проханням бути особливо уважними та обережними біля водойм. Ваше життя та здоров'я – найцінніше! Будьте уважні та обережні!