У Копиченцях з понівеченого у ДТП авто рятувальники деблокували двох людей

У Копичинцях рятувальники деблокували двох людей з понівеченого авто.

1 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у м. Копичинці Копичинецької ТГ Чортківського району водій автомобіля «Mercedes-Benz» не впорався з керуванням та допустив з’їзд автомобіля в кювет.

В результаті ДТП двоє пасажирів були затиснуті конструкціями транспортного засобу.

Рятувальники вжили заходів для недопущення виникнення пожежі, провели роботи з деблокування травмованих чоловіків із понівеченого авто за допомогою спеціального обладнання та передали їх працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікувального закладу.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди наразі з’ясовуються, зазначають у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.