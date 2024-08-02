У Копиченцях з понівеченого у ДТП авто рятувальники деблокували двох людей

У Копичинцях рятувальники деблокували двох людей з понівеченого авто.
1 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у м. Копичинці Копичинецької ТГ Чортківського району водій автомобіля «Mercedes-Benz» не впорався з керуванням та допустив з’їзд автомобіля в кювет.
В результаті ДТП двоє пасажирів були затиснуті конструкціями транспортного засобу.
Рятувальники вжили заходів для недопущення виникнення пожежі, провели роботи з деблокування травмованих чоловіків із понівеченого авто за допомогою спеціального обладнання та передали їх працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікувального закладу.
Деталі дорожньо-транспортної пригоди наразі з’ясовуються, зазначають у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.