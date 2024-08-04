На Тернопільщині судитимуть троє осіб, які незаконно переправляли за кордон чоловіків, видаючи їх за водіїв гуманітарних вантажів

48 осіб мобілізаційного віку виїхали за кордон, як водії гуманітарних вантажів, допомогли їм троє зловмисників, яких тепер судитимуть.
У ході досудового розслідування було встановлено, що один з учасників – житель обласного центру, був з
засновником громадської організації, й саме це сприяло доступу до автоматизованої інформаційної системи перетину державного кордону. Його спільниками стали двоє осіб – тернополянин та житель Івано-Франківської області.
Злочинну діяльність групи викрили оперативники відділу міграційної поліції спільно з працівниками Державної прикордонної служби.
Поліцейські з'ясували, що послугами фігурантів скористалися 48 осіб. Усі вони значилися як водії, що мали здійснювати вантажні автомобільні перевезення гуманітарної допомоги. Жоден з тих, хто перетнув таким чином державний кордон, назад не повернувся.
У рамках кримінального провадження було здійснено 12 санкціонованих обшуків. Серед вилученого – документація громадської організації, транспортні засоби, мобільні телефони, комп’ютерна техніка.
Усім трьом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до семи років, зазначають у поліції.