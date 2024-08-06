Нещасний випадок зі смертельним наслідком через ураження електричним струмом

Тіло чоловіка на приватній нежитловій території виявив підприємець в селі Плебанівка Теребовлянської громади.

Сталося це вранці 3 серпня. Він одразу викликав поліцію та бригаду екстреної медичної допомоги. Судово-медичний експерт, який оглядав потерпілого встановив, що останній помер від ураження струмом.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з'ясувалося, що вночі під час негоди вітер обірвав електропровід. Потерпілий вранці прийшов до знайомого, доторкнувся до металевої огорожі і через його тіло пройшов електричний струм.

Поліцейські проводять слідство.