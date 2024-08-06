Поблизу села Озерна перекинувся сідельний тягач з напівпричепом

«Прокачай свій English». У Тернополі відкрили набір на безоплатні курси англійської для дорослих — як зареєструватися? У Тернополі на базі освітньо-культурного Гончаренко центру відкрили набір на безкоштовні курси англійської мови для дорослих. Англійську мову тут можна вивчати «з нуля», а долучитися до занять...

Новий соціальний бізнес працюватиме у Тернополі 26 липня у гастрокластері Na пошті, що по вул. Чорновола, 4, запрацює крамниця крафтових товарів “Oh, my craft!”. Це - шоурум локальних ремісників. Тут тернополяни та гості міста зможуть...

Запрошуємо дітей віком 6-12 років відвідати захід «Спортивні Канікули» 19 та 23 липня Запрошуємо дітей віком 6-12 років відвідати захоплюючий захід «Спортивні Канікули» 19 та 23 липня. Початок заходу о 16:00 год. Приєднуйтесь, щоб провести весело та активно час.

У Тернополі збереться клуб книгоманів Запрошуємо на засідання читацького клубу «451F» та обговорення книги Халеда Госсейні «Ловець повітряних зміїв». Зустрічаємося 26 липня об 18:30 у Книгарні Є, за адресою м.Тернопіль, вул. Валова,...