Поблизу села Озерна перекинувся сідельний тягач з напівпричепом

У понеділок, 5 серпня, о 19:06 надзвичайники отримали повідомлення про перекидання сідельного тягача з напівпричепом. ДТП сталася на автодорозі М-09 «Тернопіль – Рава-Руська» поблизу с. Озерна Озернянської ТГ Тернопільського району.
На місце події було направлено зборівських рятувальників.
На жаль, внаслідок ДТП загинув 61-річний водій транспортного засобу. Окрім того, стався витік пального з баку сідельного тягача. В цистерні містився сік, розгерметизації немає.
Співробітники ДСНС здійснили заходи щодо недопущення виникнення пожежі, дорогу не перекривали.