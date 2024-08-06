Поблизу села Озерна перекинувся сідельний тягач з напівпричепом

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У понеділок, 5 серпня, о 19:06 надзвичайники отримали повідомлення про перекидання сідельного тягача з напівпричепом. ДТП сталася на автодорозі М-09 «Тернопіль – Рава-Руська» поблизу с. Озерна Озернянської ТГ Тернопільського району.

На місце події було направлено зборівських рятувальників.

На жаль, внаслідок ДТП загинув 61-річний водій транспортного засобу. Окрім того, стався витік пального з баку сідельного тягача. В цистерні містився сік, розгерметизації немає.

Співробітники ДСНС здійснили заходи щодо недопущення виникнення пожежі, дорогу не перекривали.

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