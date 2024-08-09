У «Тернопільміськгазі» коїться щось дивне на посадах з бронюванням від армії

У ПрАТ «Тернопільміськгаз», яке лише кілька місяців очолює Віталій Бобрівець, відбуваються цікаві ротації на посади, що підпадають під бронювання від мобілізації. Працівників, які їх обіймали, звільняють, натомість набирають на вакансії чоловіків мобілізаційного віку.

Так, за останній місяць на підприємстві з’явилися нові контролери, сторож, водій та інженер. Майже всі вони працевлаштовані за сумісництвом, на пів ставки, а на роботі з’являються лише раз на тиждень.

Але й це ще не все. У самого Віталія Бобрівця з’явилися одразу два радники і два помічники. Усі четверо теж оформлені за сумісництвом, а на них невідкладно подали документи до ТЦК для бронювання. Незважаючи на те, що радникам-помічникам нараховують заробітну плату у ПрАТ «Тернопільміськгаз», на робочому місці їх ще не бачили.

Схоже, Віталій Бобрівець вирішив повторити долю свого колеги – керівника ВАТ «Кіровоградгаз», якого торік викрила Служба безпеки України. Тоді з’ясувалося, що за гроші керівництво підприємства фіктивно працевлаштовувало осіб призовного віку і таким чином «бронювало» їх на час мобілізації. Фейкові робітники також отримували і зарплати, що призвело «Кіровоградгаз» до збитків на суму майже 400 тис. грн.

Що цікаво, колектив ПрАТ «Тернопільміськгаз» досі не отримав ні червневої, ні липневої зарплат, тоді як на інших підприємствах вже ось-ось почнуть виплачувати аванс за серпень. Тим часом у Віталія Бобрівця знаходяться кошти на ремонти кабінетів керівництва та встановлення чисельних відеокамер на території, тому на виплату людям заробленого грошей вже не залишається.

Втім, зважаючи на нещодавні події, про які ми вже писали, голова правління ПрАТ «Тернопільміськгаз» Віталій Бобрівець має, напевне, якусь природну тягу до махінацій.

Нагадаємо, що в господарському суді Тернопільської області слухається справа про порушення, які мали місце при обранні членів наглядової ради ПрАТ «Тернопільміськгаз», і як наслідок – нелегітимність обраного нею голови правління Віталія Бобрівця, а також його хорошої знайомої Валентини Панасюк, котру він «пропхав» у крісло голови Наглядової ради підприємства у травні цього року.

Зокрема, Національна поліція розслідує факт підробки статуту ПрАТ «Тернопільміськгаз», оскільки його текст, поданий у реєстраційні органи, відрізняється від того, що був затверджений зборами акціонерів.

Днями слідчі отримали також примірник статуту, який був надісланий правлінням підприємства одному з головних акціонерів «Тернопільміськгазу» – НАК «Нафтогаз», та переконалися, що він теж містить інформацію, відмінну від поданої до реєстраційних органів.

А поки тривають судові спори та слідчі дії, ПрАТ «Тернопільміськгаз» поволі стає прихистком для ухилянтів, у якому їм ще й нараховують заробітну плату.

За інформацією «1 Перший. Онлайн»